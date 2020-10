GdS – Inter, gioco non chiaro e netta dipendenza da Lukaku come il Milan da Ibra. E Conte…

Segna sempre Romelu Lukaku. Sembra essere questo il leitmotiv delle prime partite stagionali dell’Inter. “Il belga è sempre più decisivo e se l’Inter si incaglia, lui la tira fuori dalle secche”, commenta infatti La Gazzetta dello Sport che celebra il belga, a segno anche contro il Genoa. Il gol di Big Rom permette all’Inter di sbloccare una partita che si era fatta insidiosa, prima che poi D’Ambrosio nel finale timbrasse il cartellino con la rete della sicurezza dopo un primo tempo poco brillante per i nerazzurri.

DIFESA E RISULTATO – “Il risultato dice che per la prima volta in stagione Handanovic ha mantenuto la porta imbattuta e riporta l’Inter in zone più consone. È interessante notare come la squadra stia in effetti cambiando pelle. Punta di meno sulla fisicità, anche se per vincere c’è stato bisogno della gamba e della vivacità di Barella, e si impegna di più nel ragionamento”, commenta la Rosea che però ammette come non sia chiaro il gioco e il punto di arrivo di Conte. “Il possesso è spesso vuoto di contenuti interessanti e/o promettenti e la dipendenza di Lukaku è netta, quanto quella del Milan da Ibra”, il giudizio della Gazzetta. Alla fine, però, ci pensa sempre il totem Lukaku ma “non si può pensare che Lukaku risolva sempre e comunque tutte le situazioni”.