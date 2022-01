Dir ASL Napoli 2: “Se la Lega tenesse alla salute, sospenderebbe la Serie A per…”

Le parole di Antonio D'Amore: "I giocatori del Napoli, per quanto possano avere una priorità, capiscono che ci sono altre esigenze"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Antonio D'Amore, direttore dell'ASL Napoli 2, ha parlato così del caos legato al Covid: "Se noi in Italia avessimo una Lega che davvero ci tenesse a preservare le responsabilità sanitarie connesse (con le partite che si giocheranno che richiameranno un numero di pubblico tale da generale più contagi) avrebbero sospeso per 15 giorni il campionato, non sarebbe stato illogico. Juventus-Napoli, perché non è stata bloccata la partenza del Napoli? I giocatori del Napoli, per quanto possano avere una priorità, capiscono che ci sono altre esigenze. Poi si è dovuto verificare se le persone del Napoli erano vaccinate o residenti qui, indagine complessa. L’anno scorso le condizioni dell’Italia erano diverse, c’era un lockdown regionale e non c’era il vaccino. L’Italia per metà era ferma, le condizioni erano diverse. Anche in quel caso dicemmo che dovevano stare in isolamento, il Napoli attuò le disposizioni".