Diretta LIVE, Juventus-Spezia 2-0: raddoppio di Chiesa

Live il racconto dell'anticipo di questo turno infrasettimanale nel quale gli uomini di Pirlo non possono sbagliare

La Serie A torna in campo in infrasettimanale. Juventus-Spezia alza il sipario su un turno piuttosto agevole sulla carta per le prime della classe. Domani, infatti, il Milan affronterà l'Udinese al Meazza e giovedì l'Inter sarà di scena a Parma. I primi a scendere in campo sono appunto gli uomini di Andrea Pirlo, chiamati alla vittoria contro una squadra che ha già dimostrato di saper far male alle big. Come di consueto, vi riporteremo in tempo reale gli aggiornamenti dell'incontro.