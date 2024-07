La decisione di Wanda Nara di separarsi da Mauro Icardi sta avendo conseguenze forti sulle prestazioni dell'ex calciatore dell'Inter. L'argentino si trova in ritiro in Austria con il Galatasaray e nelle immagini postate è impossibile non notare la sua grande tristezza. Il calciatore sta vivendo un momento complicato e duro. I tifosi della squadra turca non hanno mai fatto mancare il loro sostegno all'argentino, ma sono preoccupati per le condizioni del loro idolo.