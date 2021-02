Champions League, Mediaset si aggiudica i diritti tv fino al 2024: tutti i dettagli

L'azienda di Cologno Monzese si è aggiudicata le sfide di Champions League fino al 2024: ecco il comunicato ufficiale

Lo annuncia l'azienda di Cologno Monzese in una nota, spiegando che "in più, Mediaset offrirà ogni stagione anche la visione di altre 104 partite in diretta streaming pay: in pratica, tutti gli incontri della Coppa dei Campioni a esclusione di uno per turno. I match saranno visibili su tutti i device, dalle smart tv fino a tablet, pc e cellulari".