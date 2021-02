Diritti a Dazn? Calcio e Finanza: “Ecco quanto si pagherebbe per l’abbonamento”

Il calcio sta decidendo a chi concedere i diritti tv del triennio 2021-2024. Se li ottenesse il canale straming cambierebbe il costo

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza "l’ipotesi all’interno del business plan per il prossimo triennio presentato ai club durante l’ultima assemblea sarebbe che l’abbonamento possa costare intorno ai 30 euro (in un range tra 27 e 33 euro indicativamente). Dazn ha sottolineato anche che implementerà le migliori modalità di setup per fare in modo che le partite siano visibili per tutti", si legge sul sito.