Serie A, Sky in corsa per 3 gare in co-esclusiva. Lunedì altro voto

Dazn si è assicurato i diritti tv per il campionato italiano, ma lunedì le società dovranno votare per le gare in co-esclusiva

Andrea Della Sala

Ieri è stata una giornata cruciale per la Serie A, finalmente sono stati assegnati i diritti tv per il prossimo triennio. A sorpresa ad assicurarseli è stata Dazn che ha ricevuto il sì di 16 club. In favore di Sky sono rimaste solamente Samp, Genoa, Crotone e Sassuolo.

"Alleanza su cui punterà anche il probabile ricorso Sky, secondo ciò che filtra da fonti vicine, in quanto offerta congiunta e quindi diversa da quella presentata in sede di partecipazione al bando. Nella nota della tv non si ufficializza l’ipotesi, viene piuttosto ribadita la volontà di continuare a proporre contenuti sportivi su tutti le oltre 400 partite tra Champions, Europa League e Conference League. Da diciotto anni al fianco della A, Sky resta comunque in corsa per le tre gare in co-esclusiva: quelle del pacchetto 2 che potranno essere assegnate nell’assemblea già convocata per le 18 di lunedì, data di scadenza delle offerte", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Pacchetto che interessa anche altri broadcaster, anche se viene eliminata l’opzione di una gara in chiaro. Difficilmente da Sky arriverà, nella fase di trattativa privata, un’offerta migliorativa. Quella attualmente sul tavolo della A è di 70 milioni (sommati agli 840 di Dazn, porterebbe il totale a 910): lunedì le società saranno di nuovo chiamate al voto. O verrà accettata la proposta o verrà riformulato un bando d’asta, in tempi ristretti, coinvolgendo nuovi soggetti. Per i diritti internazionali delle aree extra Usa (in cui la A ha venduto i diritti del prossimo triennio a 63 milioni di euro, Coppa Italia e Supercoppa compresa, a Cbs) la discussione verrà invece aggiornata in futuro: non ci sono scadenze ravvicinate, per cui in altre riunioni verrà affrontato il tema per poi passare all’assegnazione", aggiunge il quotidiano.