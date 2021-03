Serie A, il 29 marzo scadono le offerte di DAZN e Sky: rischi e nuovi scenari

Come vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri sette club di Serie A (Inter inclusa) hanno inviato una lettera alla Lega di Serie A

Come vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri sette club di Serie A (Inter inclusa) hanno inviato una lettera alla Lega di Serie A per chiedere una rapida risoluzione della questione diritti tv. La diatriba continua mentre, come riporta il Corriere dello Sport, il 29 marzo scadono le offerte di DAZN e Sky. Dopo quella data, tutto potrebbe cambiare:

"Intanto il 29 marzo, data in cui scadranno le offerte di Dazn e Sky, si avvicina: se per quella data i diritti tv non saranno assegnati, sarà necessario rifare un nuovo bando e non va escluso che le offerte siano al ribasso. Ciò renderebbe felici i club favorevoli ai fondi, che a quel punto tornerebbero al centro della scena".