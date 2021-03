Diritti tv, si avvicina la resa dei conti: ecco cosa manca per il sì a DAZN

L'aggiornamento sulla questione che tiene banco ormai da mesi sul Corriere dello Sport di oggi

Quella per i diritti tv è una gara ancora lunga e complessa. Le offerte sul tavolo scadono il 29 marzo, ma fino ad allora potrebbe succedere di tutto. Si lavorerà a ritmo serrato alla ricerca di un'intesa, come spiega il Corriere dello Sport. Intanto ieri: "Un’altra fumata grigia per i diritti tv, ma la prossima settimana sarà per forza di cose quella della resa dei conti. Si capirà, infatti, se il fronte dei 9 - a cui si è aggiunto il Cagliari che, in occasione del voto, non si è astenuto ma si è comunque scollegato – resterà compatto fino alla scadenza del 29 marzo, così da far decadere le offerte sul tavolo e rendere obbligatorio un nuovo bando, oppure se qualche club, magari sull’onda della necessità di recuperare liquidità di aggiunga ai 10 che anche ieri si sono schierati con Dazn. Ce ne vorrebbero 4 e, arrivati a questo punto, non sembra così facile. Tanto più che il clima, all’interno di via Rosellini, non si è certo rasserenato. E ancora una volta si è acceso qualche fuoco attorno al tema dei fondi, con Dal Pino che si è pure trovato a dover mettere freno alle intemperanze di Lotito.