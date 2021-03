GdS – Diritti tv, venerdì la fumata bianca? Dazn avanti, Sky tenta il colpo di coda

La Lega Serie A non ha ancora deciso a chi affidare i diritti tv fino all'estate 2024: ieri fumata grigia, venerdì nuova assemblea

Alessandro De Felice

Ennesimo nulla di fatto. Nell'assemblea di Lega Serie A di ieri, durata tre ore, non è arrivata la tanto attesa fumata bianca sull'assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio. La Gazzetta dello Sport è sicura: "Sarà Dazn a trasmettere le partite della Serie A fino all'estate del 2024".

Per l'ok definitivo servono 14 voti in assemblea. Maggioranza che Dazn dovrebbe riuscire a ottenere nella riunione di venerdì, fissata per l'ora di pranzo: ieri si è fermata a 11 preferenze, 8 astenuti e un assente. Il fronte dei favorevoli è composto da Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese, a cui ieri si è aggiunto il Torino. Il Cagliari si è astenuto ancora una volta, insieme a Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Spezia. Tra queste ci sono club che sostengono l'offerta di Dazn di 840 milioni di euro per sette partite in esclusiva e altre tre gare in co-esclusiva.

Sky tenta il colpo di coda. "Dalla tv ieri era arrivata una lettera alle società in cui si confermava l’impegno e si preannunciava, in caso di nuovo bando, una possibile offerta migliorativa: intanto resta in gara per la co-esclusiva di tre gare. Ci sarebbe tempo anche lunedì stesso per riaprire l’assemblea e procedere alla vendita, ma molto probabilmente non sarà necessario. La partita è destinata a chiudersi entro il week-end".

Intanto è stato venduto il pacchetto per la trasmissione negli Stati Uniti. Ad aggiudicarselo è stato CBS per 57 milioni all'anno più altri 6 per la Coppa Italia.

