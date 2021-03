Diritti tv, Ferrero: “Dazn non è pronta: sto con Sky. Non svendiamoci!”

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato dei diritti tv e il duello tra Dazn e Sky

"Non ho niente contro DAZN, ma non penso sia pronta. La mia posizione è per chi ci accompagna da 18 anni: Sky. Faccio un appello a tutti gli altri colleghi presidenti, perché rinunciare a Sky vuole dire mandare a casa migliaia di persone, quindi propongo un accordo. La fibra ancora non c’è come dovrebbe. Non svendiamoci".