Serie A: Diritti audio-visivi internazionali, il 15 luglio Assemblea di Lega

Una nuova Assemblea Della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata per lunedì 15 luglio 2024. In una nota della Lega Calcio si comunica dell'incontro "esclusivamente in videoconferenza (ai sensi dell'art. 9.3 dello Statuto Regolamento) alle 17 in prima convocazione e, occorrendo, alle 19 in seconda convocazione.