VIDEO / Aspra discussione tra Mourinho e Rose. Il giocatore: “Altri giocano di m…”

Arrivano altri estratti interessanti dal documentario di Amazon Prime, “All or Nothing, Tottenham Hotspur“. In un episodio si vede José Mourinho impegnato in un’aspra discussione con Danny Rose avvenuta lo scorso gennaio. Il terzino entra nell’ufficio dello Special One e chiede spiegazioni per il suo poco impiego: “Voglio solo sapere qual è il problema . Se non vuoi che giochi, preferisco che me lo dica adesso e io rimango a casa“, dice il giocatore. “Altri giocatori sono si sono allenati di merda in allenamento, hanno giocato di merda, ma giocano lo stesso. Non è giusto, è un dato di fatto. Tutto lo spogliatoio sa che è così, non è giusto“. Al termine della discussione Rose si alza e lascia l’ufficio di Mou visibilmente arrabbiato. Il calciatore non scenderà più in campo e verrà ceduto in prestito al Newcastle.