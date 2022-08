TS – Supercoppa, disputa tra Inter e Milan e Mediaset per l’orario: i dettagli

Si disputerà il 18 gennaio, a Riad, la Supercoppa Italiana tra l'Inter e il Milan. Ma, come riporta Tuttosport, c'è al momento una piccola disputa tra le due squadre e Mediaset, l'emittente che trasmetterà il match, sull'orario d'inizio: "A settembre verrà fatto un sopralluogo in Arabia Saudita, mentre continua a essere caldo il fronte con la Lega Serie A sull’orario di inizio del match: le squadre (che rientreranno a Milano dopo la partita) vorrebbero giocare alle 18 italiane, Mediaset preme per le 20 (le 22 a Riad, la stessa ora in cui verranno giocate le notturne in Qatar)".