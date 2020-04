Libero – Distanze di sicurezza, Inter meno attrezzata del Milan. Ad Appiano Gentile servirà…

I colleghi di Libero si concentrano sulla possibilità da parte delle squadre di rispettare le distanze di sicurezza qualora si dovesse ripartire. A proposito delle due milanesi: “Il Milan (che da giovedì farà rientrare i giocatori andati all’estero, fra cui Ibra, per metterli in quarantena) dispone di una struttura a Milanello con cinquantasei stanze, due sale da pranzo, due spogliatoi e sette campi, dunque non avrà problemi, mentre l’Inter, meno attrezzata rispetto ai “cugini” (quattro campi d’allenamento, due spogliatoi ed un ristorante), può contare su ventisette camere che però non potranno garantire l’isolamento a tutti. Quindi servirà una struttura d’appoggio vicino ad Appiano Gentile”.