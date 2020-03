Di Vaio: “Ronaldo per me era un idolo, conservo la sua maglietta con gelosia in camera”

Un idolo, e una maglia custodita gelosamente in camera. Ronaldo è stato un grande idolo non solo di tutti i tifosi dell’Inter, ma anche di tanti futuri avversari. Fra loro, anche Marco Di Vaio. L’ex attaccante, oggi team manager del Bologna, in collegamento con Sky Sport ha raccontato la sua ammirazione per l’ex calciatore dell’Inter:

“Ho tante maglie qui a casa, ma quella a cui tengo di più è quella di Ronaldo, il brasiliano. L’ho affrontato in semifinale di Champions League quando ero alla Juventus e custodisco gelosamente la sua maglietta. Per me è sempre stato un idolo e scambiare la maglia con lui è stato bellissimo“.

(Fonte: Sky Sport)