TS – Inter, a Roma la solita storia: a divertirsi sono… gli altri. Conte chiede giocatori ‘alla Ibra’

“A divertirsi, nella notte dell’Olimpico, sono stati gli altri“. Tuttosport sottolinea come il pari tra Roma e Inter sia un’ottima notizia per la Juventus, che stasera affronterà la Lazio e ha l’opportunità di volare a +8 sul secondo posto. Un risultato che scontenta tutti, a partire da Antonio Conte, che ancora una volta ha visto la sua squadra “evaporare” nel secondo tempo.

Dopo il gol di Mkhitaryan del 2-1, l’Inter è scomparsa dal campo, prima di tornare a farsi vedere in avanti nel finale, dopo il rigore siglato da Lukaku. La squadra nerazzurra manca ancora una volta uno snodo cruciale, come già accaduto in Champions con il Barcellona e in Coppa Italia con il Napoli. Proprio per risolvere questo problema, Conte chiede al club giocatori dal curriculum importante per il campo e per lo spogliatoio, come ha fatto il Milan con Ibrahimovic.

Centrato l’obiettivo Champions, l’Inter deve difendere il secondo posto, prima di lavorare sul mercato per consegnare a Conte giocatori “che le occasioni, anziché sprecarle, le afferrano al volo. Altrimenti gli scudetti continueranno a vincerli gli altri” conclude Tuttosport.