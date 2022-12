Djorkaeff: “In Italia si parlava di imitare la Francia già quando ero all’Inter”

Youri Djorkaeff, ex calciatore dell'Inter campione del mondo e d'Europa con la Francia, ha concesso un'intervista a La Stampa alla vigilia della finale del Mondiale in Qatar.

"Tutto alla luce del sole. Il sistema di scouting, il lavoro dei club formatori e il sistema era già al top quando stavo in campo. La mia strada da Grenoble alla nazionale non è diversa da quella di Giroud".

"Si parlava di imitare la Francia mentre stavo ancora all'Inter e non lo avete fatto mai. La Spagna cresce i giovani, l'Olanda investe sui giovani, l'Italia no, mai. Non è normale che gli azzurri non siano qui".