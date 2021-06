Tottenham, Doherty difende Mourinho: “Uno dei migliori di sempre, abbiamo sbagliato noi”

Dal ritiro dell'Irlanda in vista della sfida di martedì contro l'Ungheria, Matt Doherty scende in campo in difesa di Josè Mourinho

Marco Macca

Dal ritiro dell'Irlanda in vista della sfida di martedì contro l'Ungheria, Matt Doherty scende in campo in difesa di Josè Mourinho. Il laterale del Tottenham, infatti, è tornato sull'esonero del nuovo allenatore della Roma, licenziato dagli Spurs dopo soli 17 mesi dal suo arrivo. Ecco le sue parole:

"È stato al Tottenham solo per 18 mesi. Se fossero trascorsi tre o quattro anni, potremmo fare una conversazione diversa, ma semplicemente non abbiamo ottenuto risultati. L'allenatore è sempre quello che perde il posto, ma come giocatori eravamo noi in campo e non siamo riusciti a ottenere risultati per lui, il che è stato un peccato perché è uno dei migliori allenatori di sempre. Ho avuto un ottimo rapporto con lui. È stato il mio vicino di casa per tutto l'anno. Era un bravo ragazzo, ma purtroppo nel calcio succedono queste cose. E' così, ma lui è Jose Mourinho, è uno dei migliori di sempre e non ho altro che elogi per lui".

(Fonte: Daily mail)