Dolci (Antimafia Milano): “Stadio? Inter e Milan seguano dei protocolli contro infiltrazioni”

Alessandra Dolci, a capo dell'Antimafia di Milano, ha parlato del pericolo di infiltrazioni nella costruzione dello stadio di Inter e Milan

"Per il nuovo San Siro serve una regia pubblica come in Expo oppure obbligare le due società a seguire precisi protocolli antimafia. Io propenderei per questa soluzione. Riguardo al pericolo di infiltrazione, trattandosi in parte di opere legate all’edilizia, certo che il pericolo c’è, anche se in questo momento non abbiamo contezza di esponenti della criminalità organizzata che abbiano messo gli occhi sull’eventuale demolizione di San Siro e la costruzione del nuovo stadio e delle opere collegate. Trattandosi di settori storicamente di loro interesse il problema si pone e quindi sarà indispensabile adottare delle contromisure, come vincolare le due società interessate a protocolli molto rigidi. Dopodiché essendo io una appassionata tifosa interista spero non demoliscano San Siro, luogo che ho frequentato per almeno 30 anni della mia vita".