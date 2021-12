Serie A, dai tifosi ammessi allo stadio ai calciatori: ecco cosa cambia col nuovo decreto

Domande e risposte de La Gazzetta dello Sport alle principali novità relative al calcio dopo l'introduzione del nuovo decreto

Il decreto approvato mercoledì ha allargato l’obbligo di green pass rafforzato agli atleti che svolgono sport di squadra all’aperto, quindi anche i calciatori. In precedenza il mondo del pallone era stato toccato dal provvedimento che prevedeva il super green pass per spogliatoi e palestre, tanto che alcuni club avevano pensato anche a strutture personali e soluzioni alternative per i giocatori non vaccinati. Ma l’ultima modifica non lascia margini ad interpretazioni. E oltre a coinvolgere circa 150 mila calciatori del movimento di base che al momento non hanno ricevuto neanche una dose, la misura varrà per tutti i professionisti, quindi dalla Serie A alla Serie C. Il governo non ha infatti intenzione di concedere deroghe su questo fronte, prima di tutto per non fornire alibi ai no vax, secondo perché convinto che coinvolgere anche i vertici del calcio possa essere un esempio importante per il resto della popolazione. Nonostante questo diversi club ancora sperano si possa raggiungere presto un accordo. Molti poi puntano sul fatto che si stia parlando di professionisti che dovrebbero essere tutelati nello svolgere la propria professione così come gli altri lavoratori per cui è richiesto solo il green pass base. Qui l’obbligo vaccinale è di fatto indiretto e non inserito in un decreto come è stato fatto per esempio per medici o insegnanti. Quasi certamente qualche integralista no vax - o magari qualche club che rischia di perdere un giocatore di valore - potrebbe aprire dei contenziosi legali. Così come potrebbe accadere che una società si rivalga sul proprio calciatore per le mancate prestazioni, come è accaduto al Bayern Monaco che ha tagliato gli stipendi ai suoi non vaccinati. Resta il fatto che se un giocatore senza vaccino dovesse contrarre il covid, una volta guarito riceverebbe il green pass rafforzato e potrebbe tranquillamente scendere in campo per sei mesi, in questo caso quindi fino alla fine del campionato di Serie A. Il governo rimane comunque convinto che - legando il super green pass a un certo tipo di attività - si possa andare avanti senza temere intoppi, con l’obiettivo primario di aumentare ancora il numero di vaccinati in Italia.