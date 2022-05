Dombrowski (BILD): “Kostic in Serie A? Dipende anche dalla finale di Europa League”

Lukas Dombrowski, giornalista della Bild, ha rilasciato un'intervista a TMW nel corso della quale ha parlato anche di Kostic

"“Dipende da cosa succederà in questa finale. Credo che se vincono, forse potrebbe godersi la Champions League e parlare con l’Eintracht per rinnovare, se perdono ci sono stati già contatti con la Lazio. Dipende. Nel 2019 l’Eintracht ha avuto un paio di giocatori che poteva vendere, ma c’è stata vocazione per il club".