Domenghini: “All’Italia servirà un gioco offensivo. Barella può fare la differenza”

Angelo Domenghini, campione d'Europa con l'Italia nel 1968, si è proiettato alla finale di domenica tra gli Azzurri e l'Inghilterra

"Tutti lo dicono poi però c'è da rispettare la squadra che gioca in casa. L'Inghilterra è combattiva, ha un gioco, non è difensiva o fa le barricate. Vedo che invece noi una volta in vantaggio ci difendiamo e non capisco il motivo. Poi se ti riprendono sei costretto a rimettere una punta dopo averla tolta sull'1-0...".