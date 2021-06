Domenghini: “Barella sembra nato per giocare a calcio. Italia, io ci credo”

Le parole dell'ex calciatore: "Abbiamo una squadra giovane ma di talento. Bisogna vincere il girone e poi guardare avanti"

«Roberto, ovviamente. È come Valcareggi: un genio, un visionario, uno che predica un calcio spregiudicato in un'epoca in cui si tende sempre a speculare e a stare dietro alla linea del pallone. Lui come Ferruccio non ha paura. Mancini ha avuto la fortuna di trovare 5-6 giovani di qualità, ma poi ci ha messo del suo. Li ha amalgamati alla perfezione e gli ha messo in testa le sue idee di calcio offensivo. Mi piace questa Nazionale che imposta il gioco e vuole imporsi in mezzo al campo. Una novità che ci fa bene».