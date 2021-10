Domenichini: “Napoli squadra di grande qualità. Tutti pronti a dare il massimo”

Il tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la netta vittoria di stasera contro il Bologna

"Insigne non ha problemi nel tirare i rigori e il mister ha piena fiducia in lui. Oggi siamo stati bravi e faccio i complimenti alla squadra. Questa è una squadra di grande qualità, è un gruppo sano che segue il mister. Ci sono ancora tante partite, ma l'impegno e la voglia saranno sempre massimi. Con le 5 sostituzioni tutti motivati, non ci deve essere gente scontenta. Tutti pronti a dare il massimo. Spalletti ha un ottimo rapporto con il Napoli, la squadra lo tranquillizza. La difesa è la parte forte, ma il merito è di tutti".