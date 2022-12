Domizzi: “Futuro Handanovic? Samir intelligentissimo. Prenderà decisione più saggia”

Maurizio Domizzi, ex calciatore dell'Udinese tra le altre, ha parlato di due suoi ex compagni di squadra, di cui uno è all'Inter adesso. Queste le parole ai microfoni di TMW nell'intervista di oggi: "Cuadrado sicuramente sì perché qualche altro anno ad alti livelli può sicuramente farlo, mentre per Handanovic è diverso, ma solo per anagrafe. Comunque è ancora il portiere dell'Inter, anche se è una riserva... Samir è intelligentissimo e saprà sicuramente orientarsi verso quella che sarà la decisione più saggia per il suo futuro".