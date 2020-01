Domizzi: “L’Inter ha bisogno di recuperare Sanchez: Lukaku e Lautaro faticano quando…”

Presente negli studi di Sky Sport, Maurizio Domizzi – ex difensore, tra le altre, di Napoli e Udinese – ha parlato dell’attacco dell’Inter: “In questo momento l’Inter avrebbe bisogno assoluto di ritrovare Sanchez. Ho visto giocare diverse volte i nerazzurri nelle ultime partite, ho l’impressione che abbiano due attaccanti formidabili se giocano vicini tra loro ma soprattutto se giocano vicini all’area avversaria; se la partita si mette su un piano dove hai bisogno di un attaccante che possa svariare di più, o che debba giocare in campo aperto, o in contropiede, non rendono bene come lo fanno quando si ritrovano vicino all’area. Avere un’alternativa con le caratteristiche completamente diverse e di valore come Sanchez potrebbe essere una cosa che può regalare all’Inter uno scatto importante nell’immediato“.