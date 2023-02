Donadoni: “Lotta Champions? Non c’è una favorita. Milan ha superato brutto periodo”

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Nella lotta per un posto in Champions non c'è una favorita, diverse squadre se la giocheranno alle spalle del Napoli e tutte hanno le stesse chance. Il Milan ha attraversato un brutto periodo, spero lo abbia superato e la prestazione di ieri sera, al di là del risultato, rende più importante questa ripresa. Ieri sera il Milan è stato nettamente superiore all'Atalanta, dalla quale mi aspettavo di più, e questo fa ben sperare per il futuro". Così Roberto Donadoni, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai.