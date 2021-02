Donadoni: “Derby vinto grande iniezione di fiducia, l’Inter ha ingranato una marcia importante”

Il tecnico, in questi giorni vicino alla panchina del Cagliari, ha parlato del derby vinto dall'Inter contro il Milan

Il tecnico Roberto Donadoni, in questi giorni vicino alla panchina del Cagliari, ha parlato a Tmw Radio del derby vinto dall'Inter contro il Milan:

"Vincere un derby in questo modo è una grande iniezione di fiducia, e l'Inter ne trae giovamento. Per quanto riguarda il Milan direi che sia stata una partita dai vari volti: sono partiti meglio i nerazzurri, poi però il Milan ha preso coraggio e creato occasioni importanti, ma è venuta fuori la qualità del singolo, nello specifico Handanovic, prima di tutto il resto. Ritengo comunque, in generale, che l'Inter sia superiore al Milan, e che abbia ingranato una marcia importante".