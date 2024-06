L'ex ct della Nazionale, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra di Spalletti e dell'Europeo in arrivo

«Il gruppo è molto duro, ma non sono pessimista. L'importante è puntare tutto sul collettivo, visto che non abbiamo grandissime individualità. Dopo una stagione così pesante, dovremo essere bravi a ritrovare presto la condizione atletica. Questo può fare la differenza. Il gruppo però... Sarà un bel test, darà la misura del nostro effettivo valore e, se dovessimo andare avanti, come spero e credo, guadagneremmo fiducia e avremmo più chance. Se dovessimo uscire subito, ci sarebbero tante cose da ridiscutere. Spalletti è una garanzia. I risultati parlano da soli, quella compiuta a Napoli è un'impresa. Le sue squadre sono belle e vincenti. I giocatori con più esperienza, che vengono da squadre abituate a giocare ad alto livello, Barella, Donnarumma, dovranno guidare ma restando alla pari con gli altri: è importante che il gruppo sia unito».