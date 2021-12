Donadoni: “Inter più forte del Milan, è molto più attrezzata. Ciò non toglie che…”

Le parole del tecnico: "L’Inter, a mio avviso, è molto più attrezzata. Ha titolari fortissimi e giocatori altrettanti importanti pronti a subentrare"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni, ex calciatore e oggi allenatore, ha parlato così del momento non brillante del Milan: "L’Inter, a mio avviso, è molto più attrezzata. Ha titolari fortissimi e giocatori altrettanti importanti pronti a subentrare. Ciò non toglie che il Milan abbia le sue possibilità di successo. Sono convinto che da qui alla fine della stagione lotterà con i nerazzurri per lo scudetto. Il problema, anche se lo dico senza conoscere perfettamente i meccanismi del club, è semmai un altro".