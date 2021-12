Donadoni: “Scudetto? L’Inter ha la rosa meglio assortita. Barella deve solo…”

L'ex centrocampista del Milan ed ex allenatore del Napoli dice la sua sul campionato: "Inzaghi ha aggiunto le sue idee a un gruppo forte"

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan ed ex allenatore del Napoli, ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato della super sfida di questa giornata di campionato, senza tralasciare altri temi: "Tra Milan e Napoli chi ha più chances di vincere lo scudetto? Non dimentichiamoci che ci sono pure l'Atalanta, capace in questi anni di trovare una dimensione e un gioco importanti grazie all'abilità di Gasperini, e la capolista Inter, che ha la rosa meglio assortita di tutte nonostante le partenze di Lukaku e Hakimi. Inzaghi ha aggiunto le sue idee a un gruppo forte".