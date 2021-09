Donadoni: “Scudetto? Se la giocano in sei. Calhanoglu? Se uno fa bene per metà campionato…”

Roberto Donadoni vede una lotta scudetto molto equilibrata tra sei squadre: queste le parole dell'ex tecnico del Bologna

SCUDETTO - "Vedo un gruppo di squadre molto forti che si equivalgono. Non vedo chi tra Milan, Juve, Inter, Lazio, Napoli e Roma possa staccare le altre. E se qualcuna può essere tecnicamente più competitiva, il Milan annulla il vantaggio grazie a una continuità di gestione: se le altre avranno bisogno di un periodo di adattamento, Pioli no. Stefano è bravissimo e ha un club organizzato che lo sostiene".

CALHANOGLU - "Calhanoglu ha fatto bene ma non è sempre stato così tanto presente. E se un giocatore dà il meglio per metà campionato non mi soddisfa".