Donati: “Inter, lavoro incredibile Lukaku e Lautaro. Sul secondo gol sembra…”

Le parole dell'ex calciatore a bordo campo al Meazza per Inter-Sassuolo raccontata su DAZN

Massimo Donati, ex calciatore, ha commentato per DAZN la prestazione contro il Sassuolo e il momento degli attaccanti dell'Inter Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Queste le sue parole: "Si trovano a memoria. Il primo gol arriva dopo una grande azione, costruita in maniera fantastica e conclusa ancora meglio. Sul secondo gol si trovano in un modo che sembra facile, ma non lo è. Stanno tutti facendo un lavoro incredibile e lo fanno anche i campioni come loro due che sono sempre dietro ad aiutare e battagliare. Non pensano solo a fare gol".