Italia campione d’Europa: Donnarumma nominato miglior giocatore del torneo

Il numero uno della Nazionale è stato premiato come miglior giocatore dell'interno Europeo

Gianluigi Donnarumma è stato premiato questa sera come miglior giocatore di Euro 2020. Il portiere della Nazionale classe 1999 è stato decisivo anche questa sera in finale, parando due rigori agli avversari. In precedenza, l'ex numero uno del Milan era stato decisivo anche nella semifinale contro la Spagna. Un grande riconoscimento personale per Donnarumma dopo la vittoria degli Azzurri.