Italia, Donnarumma: “La prossima meglio Ronaldo o Lukaku? Non lo so… Vediamo”

Il portiere della Nazionale italiana lascia al destino la decisione sulla prossima rivale dell'Italia ai quarti

Il portiere dell'Italia, Gigio Donnarumma, dopo la vittoria sull'Austria ha parlato ai microfoni di Skysport e ha commentato così la sfida vinta ai supplementari: «Così i quarti valgono di più. Abbiamo sofferto, sapevamo che c'era da farlo, ma così si cresce e ci aiuterà a giocare la prossima partita con più voglia. Record di Zoff superato? Ho superato una leggenda sono emozionatissimo. Ma io lavoro per la squadra. I miei record vengono dopo. La dedica è per la mia fidanzata e per la mia famiglia».