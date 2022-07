Inter, altra doppia operazione con l’Uesse Sarnico: in arrivo due 2007

L'Inter chiude altre due operazioni per il proprio settore giovanile con l'Uesse Sarnico, Centro di Formazione nerazzurro: entrano a far parte del vivaio interista Alessandro Patelli e Leonardo Rossi, entrambi classe 2007. Il primo è un centrocampista forte fisicamente, in grado di giocare da mezz'ala; il secondo, invece, è un esterno sinistro (ma che resterà in prestito a Sarnico per un'altra stagione).