CorSera – La doppietta di Giroud ha ribaltato l’Inter: per Inzaghi un nervo scoperto e doloroso

Una stagione improvvisamente girata, un periodo nero iniziato con la doppietta di Giroud nel derby del 5 febbraio

"Dal derby del 5 febbraio a quello di stasera, in un mese il mondo nerazzurro è andato sottosopra. La doppietta di Giroud ha ribaltato l’Inter ha fatto perdere certezze e punti: da un possibile +7 è passata al -2 in classifica di oggi, sempre con la partita da recuperare contro il Bologna. Non è stata appena una sbandata per i nerazzurri, ma un fuori giri in piena regola. La difesa non sta più chiusa, solo in 3 partite su 11 non ha subito gol. Il centrocampo è piatto, Barella e Calhanoglu in calo, le riserve incapaci di offrire alternative di livello. L’attacco rimane il nervo più scoperto e doloroso. Inzaghi dovrebbe dare fiducia a Dzeko e Lautaro".