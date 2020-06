L’improvvisa accelerata della trattativa tra Inter e Real Madrid per Achraf Hakimi non ha colto impreparato il Borussia Dortmund: il club tedesco, nella giornata di ieri, ha già ufficializzato il sostituto dell’esterno marocchino. Si tratta di Thomas Meunier, terzino destro belga in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, cercato in passato anche dai nerazzurri.