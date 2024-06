Sorpresa Dortmund, Terzic si dimette: “Dopo dieci anni sento che…”

Il 41enne allenatore ha vinto la Coppa di Germania con il Dortmund nel 2021 come allenatore ad interim, poi ha portato la squadra al secondo posto in Bundesliga nel 2023 e ha raggiunto la finale di Champions League nel 2024. Terzic, tifoso del Dortmund da quando ero bambino, ha dichiarato: "È incredibilmente doloroso per me dirlo a tutti i tifosi gialloneri, ma oggi mi separo dal Borussia Dortmund. Dopo la partita di Wembley ho chiesto un incontro con i dirigenti del club, perché dopo 10 anni al BVB - di cui cinque nello staff tecnico e due e mezzo come capo allenatore - sento che dovrebbe iniziare una nuova era per il club, con un uomo nuovo sulla panchina".