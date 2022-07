Borussia Dortmund, UFFICIALE: colpo in attacco, dall’Ajax arriva Haller

Colpo in attacco per il Borussia Dortmund: il club giallonero ha ufficializzato l'ingaggio di Sebastien Haller, centravanti classe '94, la scorsa stagione ben 34 gol con la maglia dell'Ajax. Il nazionale ivoriano, accostato in passato anche all'Inter, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.