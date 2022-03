Dossena: “Inter? Favorita scudetto per due motivi. Napoli e Milan un gradino sotto”

L'ex laterale di Liverpool e Napoli non ha dubbi: i nerazzurri sono in vantaggio rispetto alle due principali antagoniste

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Fcinter1908.it, l'ex Liverpool e Napoli Andrea Dossena ha parlato anche della lotta scudetto. Queste le sue considerazioni: "Io mi sono sempre detto che l'Inter avrebbe vinto lo scudetto, con Napoli e Milan a giocarsi il secondo posto e Juventus e Atalanta invece l'ultimo slot per la Champions. Il crollo dell'Atalanta non me lo aspettavo, ha avuto tanti infortuni e questo ha pesato più degli altri anni. Vedo ancora l'Inter favorita per lo scudetto perché ha già vinto l'anno scorso e perché ha la rosa più completa. Napoli e Milan sono sullo stesso piano, un gradino più sotto".