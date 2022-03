Dossena: “Italia? Stasera non dovremmo avere problemi. Milan? Sarebbe bello se…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha parlato della Nazionale della squadra rossonera

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Beppe Dossena ha parlato di Italia-Macedonia del Nord e della stagione del Milan. "Rispetto all'Europeo è cambiato tutto, anche gli attori e la situazione mentale. Venivamo da una delusione enorme per la mancata partecipazione al mondiale di Russia, qui non basta recuperare orgoglio e dignità, bisogna vincere. La palla scotta, la pressione è tanta. Stasera non dovremmo avere problemi, il prossimo incontro sarà quello decisivo. In 90' non hai battuto la Bulgaria, questo è il problema principale che ci ha portato qui, più degli errori dal dischetto di Jorginho".