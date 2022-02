Dossena: “Scudetto? Ancora leggermente avanti l’Inter, poi Milan e Napoli”

Le parole dell'ex calciatore: "Il Napoli ha sempre più la mentalità di una squadra europea: questo mi sta piacendo tantissimo"

«La mentalità che ha impresso Spalletti, quella di non aver paura di andare a giocare anche in casa del Barcellona. Il Napoli ha sempre più la mentalità di una squadra europea e direi che soprattutto questo mi sta piacendo tantissimo».

«Parlando dei singoli farei due nomi su tutti: Koulibaly che per me il miglior centrale difensivo al mondo e Osimhen che in attacco quando si aprono gli spazi ha le qualità per colpire e diventa imprendibile».