Dossena: “Scudetto ciliegina sulla torta per Spalletti. A Roma e in Russia…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Dossena, allenatore del Renate ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Udinese. Queste le considerazioni sullo scudetto ormai vicinissimo: “È stato un successo step by step. Il presidente ha cercato di mettere tasselli sempre più importanti anno dopo anno. L’avvento di Mazzarri ha valorizzato i calciatori azzurri, ponendo delle basi al club per poter iniziare il percorso di crescita dei partenopei. Il cambio di Sarri invece ha garantito mentalità e gioco fondamentali per la squadra, giovando anche del lavoro svolto da Walter. In un lungo processo di crescita il Napoli è divenuto un club di spessore non soltanto a livello nazionale. Soprattutto, i calciatori hanno assunto la consapevolezza di poter vincere ed aspirare al titolo”.