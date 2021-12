Dotto: “Con l’Atalanta la miglior Roma di Mourinho. Lui è furbo e intelligente”

Le considerazioni del giornalista a proposito dei giallorossi dopo la prova di forza di oggi pomeriggio contro l'Atalanta

Giancarlo Dotto, giornalista vicino alla Roma, ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel post partita del match con l'Atalanta di questo pomeriggio: "È stata una partita fantastica, un grande primo tempo di entrambe le squadre, giocato a un'intensità selvaggia. Nel secondo tempo l Atalanta ha perso di lucidità. La Roma di oggi è stata la versione migliore di quella allenata da Mourinho. Un grande gruppo, la vittoria darà più convinzione. Mourinho è furbo e intelligente, nel momento di difficoltà sa gestire la comunicazione. I suoi obiettivi li ha già raggiunti: aver riportato la passione nei tifosi della Roma e un gruppo che riconosce in lui un leader. Oggi si è visto che il gruppo c'è ed è coeso. Non ci può che essere ottimismo anche perché la rosa non è al completo e a gennaio arriverà qualcuno. Non userei però la parola svolta, meglio essere prudenti".