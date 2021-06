Dotto (Corsport): “Spinazzola pepita d’oro scambiata per un sasso. L’Inter…”

Il pensiero del giornalista: "L’unica soluzione per quarantacinque minuti è sembrata lui, l’uomo a sinistra, Spinazzola. Il calciatore che nessuno voleva"

Tra le pagine del Corriere dello Sport di oggi, Gianluca Dotto, giornalista, ha parlato così di Leonardo Spinazzola, migliore in campo della gara di ieri tra Italia e Turchia: "In quel primo tempo rognoso latitavano le soluzioni utili, il Bonucci che detta palla da dietro, Barella e Locatelli che non trovano corridoi, Immobile e Berardi che non trovano spazi. L’unica soluzione per quarantacinque minuti è sembrata lui, l’uomo a sinistra, Spinazzola. Il calciatore che nessuno voleva. Non l’ha voluto la Juve. Non l’ha tenuto Gasperini. Se ne liberava la Roma, l’ha respinto al mittente l’Inter. La classica storia di una pepita d’oro scambiata per un sasso greve. Bravo lui a sbattere in faccia a tutti il suo talento".