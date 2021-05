Dotto: “Spalletti? Inter dente offeso. Lo scudetto a Napoli sarebbe risarcimento”

Le considerazioni del giornalista a proposito del tecnico toscano approdato in questi giorni all'ombra del Vesuvio

Nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, Giancarlo Dotto ha parlato di Luciano Spalletti nuovo allenatore del Napoli. Queste le sue considerazioni: "Se l’Inter resta il suo dente offeso, l’incidente che non sopporta, Napoli, se la vita fosse per una volta una storia perfetta, dovrebbe essere il suo grande risarcimento. Uno scudetto nello stadio di Maradona, alla fine probabilmente della sua parabola di allenatore, lo consegnerebbe alla grandezza che merita. «Un genio assoluto», secondo Walter Sabatini. Uno sa riconoscere il genio, che parli, che scriva, che calci o che alleni. I suoi colpi di genio? Tanti. Per citarne solo alcuni. Quel Perrotta alla Roma inventato incursore, Nainggolan sognato trequartista. Emerson Palmieri. Dopo tre giorni aveva capito che era un grande giocatore. E Pizarro all’Udinese. Indovinato come play, uno dei più grandi degli ultimi anni".