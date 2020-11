Dove vedere Inter-Torino in tv o diretta streaming: SKY O DAZN?

Dove vedere Inter-Torino in tv o in diretta streaming ESCLUSIVA su DAZN

INTER-TORINO, LE ULTIME NEWS – Smaltita la pausa per le nazionali è tempo di campionato e di Serie A 2020-21. Inter-Torino sarà giocata domenica 22 novembre alle ore 15 allo stadio Meazza.

DOVE SEGUIRLA IN TV – la gara sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Chiunque, dunque, è in possesso di un regolare abbonamento alla pay-tv, potrà vedere la partita sul canali 209 del satellite, oltre che sull’app DAZN. Sarà possibile vedere la partita in diretta on line, su internet, sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

PROBABILI FORMAZIONI – Antonio Conte, come ogni sosta per gli impegni delle nazionali, dovrà fare la conta dei disponibili. Out Kolarov risultato positivo al tampone per il Coronavirus, torna Lukaku (autore di una doppietta con la nazionale) e si rivede Hakimi.

Questo il possibile schieramento

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

