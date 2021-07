Drago: “Sensi? A Firenze farebbe benissimo. Sarebbe a suo agio con Italiano”

Le parole del tecnico: "Sensi è un giocatore spagnolo, riesce sempre a smarcarsi bene e a vedere la giocata prima degli avversari"

"Stefano veniva da un campionato in Serie C, con il San Marino, in cui erano retrocessi pur possedendo un centrocampo di grande qualità. Quando arrivò doveva rimanere con noi solo quattro o cinque giorni perché poi sarebbe andato via ma io appena lo vidi decisi di tenerlo. Capii subito che aveva qualcosa di speciale e che quindi lo volevo con me".